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Минобороны реализовало план поставок вооружения и техники на 99,8% в 2020 году

Андрей Аркадьев
17:31 29.01.2021
Развернута работа по размещению государственного оборонного заказа 2021 года.
Минобороны реализовало план поставок вооружения и техники на 99,8% в 2020 году
© Фото: Минобороны России
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Замглавы российского оборонного ведомства Алексей Криворучко заявил, что планы поставок вооружения и техники были реализованы на 99,8% в прошлом году.

«Планы по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники выполнены на 99,8 %, ремонта - на 99,7%», - сказал он в пятницу в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Криворучко доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что развернута работа по размещению государственного оборонного заказа 2021 года.

«Благодаря практике заключения долгосрочных государственных контрактов мы сегодня имеем 86,8% от объема госзаказа», - отметил он.

Также замминистра рассказал, что серийные поставки в Вооруженные силы РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2022 году.

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