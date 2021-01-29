Армия Министерство обороны опубликовало характеристики «Ярс-С» Тимур Шерзад До этого официальных данных относительно этой системы никогда не сообщалось. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Минобороны опубликовало характеристики ракетного комплекса мобильного базирования «Ярс-С». Они изложены на графике в зале заседаний во время Единого дня приемки военной продукции. Указанные характеристики: Калибр - 1,86 метра Длина ракеты - 17,8 метра Стартовая масса - 46 тонн Полезная нагрузка - 1250 килограммов Дальность - до 10 000 километров Тип топлива - твердое Это первый раз, когда были официально озвучены характеристики стратегических ракетных комплексов системы «Ярс». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика