Министерство обороны опубликовало характеристики «Ярс-С»
До этого официальных данных относительно этой системы никогда не сообщалось.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
Минобороны опубликовало характеристики ракетного комплекса мобильного базирования «Ярс-С». Они изложены на графике в зале заседаний во время Единого дня приемки военной продукции.
Указанные характеристики:
Калибр - 1,86 метра
Длина ракеты - 17,8 метра
Стартовая масса - 46 тонн
Полезная нагрузка - 1250 килограммов
Дальность - до 10 000 километров
Тип топлива - твердое
Это первый раз, когда были официально озвучены характеристики стратегических ракетных комплексов системы «Ярс».