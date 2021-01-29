Шойгу заявил, что долгосрочные контракты с опережающим финансированием помогут довести уровень современного вооружения до 76% в 2024 году

Сергей Шойгу заявил, что долгосрочные контракты с опережающим финансированием помогут довести уровень современного вооружения в Вооруженных силах до 76% к 2024 году. Министр сделал это в рамках заключительного слова на Едином дне приемки военной продукции.

«Такой подход обеспечит дальнейшее ритмичное переоснащение армии и флота», - отметил Шойгу.

Министр напомнил собравшимся, что эту задачу поставил перед Минобороны Владимир Путин. Шойгу подчеркнул важность неукоснительного соблюдения всех графиков поставок и снижения дебиторской задолженности при выполнении Гособоронзаказа.