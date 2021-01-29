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35-я дивизия РВСН полностью перевооружится на «Ярсы» до конца 2021 года

Тимур Шерзад
15:27 29.01.2021
Об этом доложил командир дивизии в рамках Единого дня приемки военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Командир 35-й дивизии РВСН генерал-майор Александр Прокопенков доложил о перевооружении на современные подвижные ракетные комплексы «Ярс-С». Он сделал это в ходе Единого дня приемки военной техники. 

«Продолжается перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования «Ярс-С». Дивизия с декабря 2020 года несет боевое дежурство в составе трех ракетных полков. Очередной ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом мобильного базирования «Ярс-С», заступит на боевое дежурство в конце 2021 года. Таким образом, перевооружение соединения будет завершено в полном объеме», - сказал комдив. 

Новые системы встали на боевое дежурство совсем недавно, в 2020 году. Прокопенков добавил, что «Ярсы» более чем надежны - это подтвердилось в ходе учебно-боевого пуска контрольно-серийной ракеты, который прошел успешно. Это произошло в рамках тренировки стратегических ядерных сил в декабре прошлого года. 

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