Шойгу заявил, что уровень современности стратегических ядерных сил достиг 86%
Поступившая техника интенсивно эксплуатируется, участвует в проверках боеготовности частей и соединений, учениях и тренировках.
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Уровень современности стратегических ядерных сил Российской армии достиг 86%, а сил общего назначения превысил 70%,сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
«В результате поставки нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения составил свыше 70%, стратегических ядерных сил - 86%», - сказал Шойгу в ходе Единого дня приемки военной продукции в пятницу.
По его словам, поступившая техника интенсивно эксплуатируется, участвует в проверках боеготовности частей и соединений, учениях и тренировках.