Вооружен до зубов: опубликованы уникальные кадры с борта корвета «Гремящий»

В конце декабря прошлого года головной корвет «Гремящий» проекта 20 385 был принят в состав ВМФ России. Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко побывал на палубе корабля.

«Уникальный многофункциональный корабль, настоящий хозяин ближней морской зоны. Что его отличает даже визуально – это новая надстройка, выполненная из композитных материалов по технологи стелс для малозаметности», - сказал он.

«Гремящий» предназначен для борьбы с надводными судами и субмаринами противника в ближней морской зоне, а также для патрулирования и артиллерийской поддержки морского десанта. Станет первым кораблем Тихоокеанского флота, на вооружении которого стоят ракеты «Калибр».

Корабль был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета - до 2 200 тонн, длина - около 105 метров, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» - 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и противолодочный комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на восемь ячеек, ЗРК «Редут».