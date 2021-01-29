Армия Вооруженные силы России в 2020 году получили более 6600 образцов вооружения Тимур Шерзад Также Шойгу отметил, что осенью 2020 года Россия успешно провела испытания уникальной гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования «Циркон», достигающей скорости полета в 8 Махов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на Едином дне приемки военной продукции. Он сообщил количество образцов вооружения, полученных Минобороны в 2020 году. «Несмотря на пандемию, нам удалось своевременно скорректировать работу предприятий промышленности и обеспечить заданные темпы реализации государственного оборонного заказа. За прошлый год в российскую армию поступило более 6600 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», - отметил Шойгу. В число этих образцов выходят 4 полковых комплекта ЗРС С-400 «Триумф», 2 дивизионных комплекта ЗРС «Бук-М3», атомный подводный крейсер «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов», БДК «Петр Моргунов», подводную лодку «Волхов», а также корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Помимо этого, Вооруженные силы России получили ракетные стратегические комплексы «Ярс» - один шахтного, и два подвижного грунтового базирования. Ряды авиации пополнились десятью истребителями Су-35С, самолетом пятого поколения Су-57, десятью перехватчиками МиГ-31БМ, пятью ракетоносцами Ту-95МС. Минобороны получило 220 бронированных боевых машин. Также Шойгу отметил, что осенью 2020 года Россия успешно провела испытания уникальной гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования «Циркон», достигающей скорости полета в 8 Махов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика