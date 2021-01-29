Вооруженные силы России в 2020 году получили более 6600 образцов вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на Едином дне приемки военной продукции. Он сообщил количество образцов вооружения, полученных Минобороны в 2020 году.
«Несмотря на пандемию, нам удалось своевременно скорректировать работу предприятий промышленности и обеспечить заданные темпы реализации государственного оборонного заказа. За прошлый год в российскую армию поступило более 6600 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», - отметил Шойгу.
В число этих образцов выходят 4 полковых комплекта ЗРС С-400 «Триумф», 2 дивизионных комплекта ЗРС «Бук-М3», атомный подводный крейсер «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов», БДК «Петр Моргунов», подводную лодку «Волхов», а также корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Помимо этого, Вооруженные силы России получили ракетные стратегические комплексы «Ярс» - один шахтного, и два подвижного грунтового базирования.
Ряды авиации пополнились десятью истребителями Су-35С, самолетом пятого поколения Су-57, десятью перехватчиками МиГ-31БМ, пятью ракетоносцами Ту-95МС.
Минобороны получило 220 бронированных боевых машин.
Также Шойгу отметил, что осенью 2020 года Россия успешно провела испытания уникальной гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования «Циркон», достигающей скорости полета в 8 Махов.