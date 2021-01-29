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Танкисты-десантники провели боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б3 под Псковом

Роман Захаров
03:00 29.01.2021
Военнослужащие также отработали нормативы по тактической и технической подготовке и радиационной, химической и биологической защите.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В соответствии с планом подготовки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения на 2021 год, на полигоне Струги Красные в Псковской области экипажи танков Т-72Б3 отдельного танкового батальона соединения выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения танков (125-мм гладкоствольной пушки, 7,62-мм спаренного пулемета ПКТ) по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии до 1400 метров, а также по воздушным целям из 12,7-мм крупнокалиберного зенитного пулемета «Корд».

Помимо этого, в течение трех дней танкисты-десантники отрабатывали нормативы по тактической и технической подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Командиры танков и механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной лесистой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений, как в индивидуальном порядке, так и в составе подразделений.

Целью боевых стрельб ставилась отработка тактических действий танковых подразделений в различных условиях боевой обстановки с выполнением стрельб и вождением боевых машин по пересеченной местности в составе подразделений.

Кроме того, во время учений были отработаны и оценены слаженность действий экипажа.

В марте 2021 года, на полигоне ВДВ Струги Красные пройдет отборочный этап Воздушно-десантных войск перед конкурсом «Танковый биатлон», проводящимся в рамках «АрМИ-2021».

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