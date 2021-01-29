Во Владикавказе нашли минометный боеприпас времен ВОВ

Во Владикавказе обнаружили минометный боеприпас времен ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Встреча с миной была неожиданной - на нее наткнулись в кузове грузовика, который перевозил грунт для строительных работ. Забор был осуществлен в населенном пункте Гизель, в десятке километров от города.

Это объясняет то, почему мину нашли в самом городе - ведь во Владикавказ немцы не вошли, а дальность стрельбы из 82-мм советского миномета, которому и принадлежал боеприпас, составляет всего три километра. А вот под городом как раз гремели бои - так что все логично.

Нашедший мину тут же вызвал полицейских. Те оцепили опасную зону и обратились за помощью к инженерно-саперному подразделению 58-й армии. Прибыв на место, военные инженеры эвакуировали снаряд на полигон.

Потом оказалось, что мина не содержит взрывателя и взрывчатого вещества - это значит, что она безопасна и позже, скорее всего, отправится в музей.