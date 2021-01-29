Минобороны РФ проведет день военной приемки
По результатам смотра воинские части получат новые образцы вооружения.
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В эти минуты на связь с Национальным центром управления обороной готовятся выйти военные округа и военные представительства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса по всей России.
Предстоит передать в войска новую технику и представить образцы, которые поступили на вооружение в последние несколько недель.
Практику проведения дней военной приемки министр обороны РФ Сергей Шойгу ввел почти семь лет назад. Одна из главных задач - обеспечить прозрачность процесса переоснащения Вооруженных сил страны.