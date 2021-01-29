Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной замечательного актера, народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового.

«Ушел из жизни выдающийся мастер театра и кино, человек-легенда, бесконечно преданный искусству. До самых последних дней своей жизни он выходил на сцену, и это было настоящим праздником и подарком для всех ценителей его таланта», - сказал Сергей Шойгу.

Глава ведомства отметил, что Лановой был любимым артистом для нескольких поколений зрителей, а его театральные и кинематографические работы навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры.

«В этом году исполняется 50 лет выходу на экраны художественного фильма "Офицеры", который стал культовым для всех военнослужащих нашей страны и в котором Василий Семенович сыграл одну из главных ролей. В образе Ивана Вараввы Василий Семенович сумел воплотить самые лучшие черты настоящего офицера и патриота Отечества! Он навсегда останется в нашей памяти не только как талантливый артист, но и как замечательный человек, отзывчивый товарищ», - подчеркнул в соболезновании Сергей Шойгу.

Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января, в возрасте 87 лет. Свои соболезнования родным и близким актера выражают деятели культуры и искусств.