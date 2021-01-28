Двойная горизонтальная «бочка» и косой переворот: уникальные кадры полетов сверхзвуковых Су-34 в небе над Челябинском

Экипажи уральского авиаполка провели уникальные тренировки на сверхзвуковых истребителях-бомбардировщиках Су-34. За штурвалами находились только самые опытные летчики, которые выполнили в небе над Челябинской областью впечатляющие фигуры высшего пилотажа.

Двойная горизонтальная «бочка» на высоте 200 метров, косой переворот - это лишь малая часть трюков, которые необходимо отработать. За качеством выполнения фигур на месте штурмана следил один из главных специалистов в стране по высшему пилотажу - начальник отдела боевой подготовки Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ Юрий Грицаенко.

«Отрабатывали боевое маневрирование на средних и малых высотах. Хочу сказать, что летчики достаточно хорошо подготовлены, справились с отличным качеством, поэтому работа моя как инструктора закончена», - сказал он телеканалу «Звезда».

Полет длился 12 минут. На выполнение элементов было отведено всего семь. Перегрузки в кабине колебались от трех до предельных шести-семи единиц. Основная цель повышения летной квалификации - отточить до мелочей элементы воздушного боя.