Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Отражение нападения и захват «бандитов»: кадры подготовки к Армейским играм-2021 в ЕАО

Иван Линдеманн
Мария Герман
08:28 28.01.2021
Испытания проводились на открытой местности. Из-за этого огонь пришлось вести лежа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Еврейской автономной области военные полицейские попали в засаду. Это одно из испытаний в ходе подготовки к Армейским международным играм. Конкурс называется «Страж порядка».

«На самом конкурсе будет все, можно сказать, стандартно, но для более эффективной подготовки - не столько физической,  сколько психологической - они решили проверить себя в различных ситуациях, когда нападение на автомобиль происходит в разных местах и с разной численностью нападающих.  Каждый военнослужащий точно знает свое место и роль в боевом порядке, а также как занять круговую оборону. Он может мгновенно оценить обстановку, определить укрытия, из-за которых можно вести огонь», - рассказала корреспондент «Звезды» Мария Герман, которая присутствовала на учениях.

Испытания проводились на открытой местности. Из-за этого огонь пришлось вести лежа. Для защиты использовался патрульный автомобиль. В ходе учений экипаж успешно отразил нападение и захватил «бандитов».

«Испытания проходили в суровых условиях - сейчас сильные морозы, ветер. Но тяжело в учении, легко в бою. В конкурсе 4 основных этапа: отражение нападения, преодоление полосы препятствий,  стрельба из штатного вооружения и командная эстафета», - отметила Герман.

Все, что есть в рамках конкурса, военнослужащие военной полиции отрабатывают практически ежедневно во время обычной боевой подготовки.

Ранее в Департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ сообщили, что в этом году Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:15 В стране и мире
Видео
В России ужесточили правила продажи табака
08:09 В стране и мире
Видео
В Перми произошел пожар на пороховом заводе
07:24 В стране и мире
Вирусолог назвал сроки полного снятия коронавирусных ограничений в регионах РФ
05:10 Армия
Видео
Защита неба в арктических широтах: под Мурманском прошли учения с участием ЗРПК «Панцирь»
04:45 В стране и мире
Видео
Вступил в силу обновленный регламент о выдаче и замене паспортов
Популярное
Популярное
Видео
«Золотые» руки: как ремонтные мастерские обманывают россиян и вымогают деньги
Россияне смогут сэкономить почти 400 тысяч рублей при покупке автомобиля в 2021 году
Назван необычный признак приближающегося инфаркта
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.