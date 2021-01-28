Отражение нападения и захват «бандитов»: кадры подготовки к Армейским играм-2021 в ЕАО

В Еврейской автономной области военные полицейские попали в засаду. Это одно из испытаний в ходе подготовки к Армейским международным играм. Конкурс называется «Страж порядка».

«На самом конкурсе будет все, можно сказать, стандартно, но для более эффективной подготовки - не столько физической, сколько психологической - они решили проверить себя в различных ситуациях, когда нападение на автомобиль происходит в разных местах и с разной численностью нападающих. Каждый военнослужащий точно знает свое место и роль в боевом порядке, а также как занять круговую оборону. Он может мгновенно оценить обстановку, определить укрытия, из-за которых можно вести огонь», - рассказала корреспондент «Звезды» Мария Герман, которая присутствовала на учениях.

Испытания проводились на открытой местности. Из-за этого огонь пришлось вести лежа. Для защиты использовался патрульный автомобиль. В ходе учений экипаж успешно отразил нападение и захватил «бандитов».

«Испытания проходили в суровых условиях - сейчас сильные морозы, ветер. Но тяжело в учении, легко в бою. В конкурсе 4 основных этапа: отражение нападения, преодоление полосы препятствий, стрельба из штатного вооружения и командная эстафета», - отметила Герман.

Все, что есть в рамках конкурса, военнослужащие военной полиции отрабатывают практически ежедневно во время обычной боевой подготовки.

Ранее в Департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ сообщили, что в этом году Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября.