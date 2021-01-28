На полигонах ВВО началась подготовка к новому конкурсу АрМИ «Тактический стрелок»

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае начали подготовку к новому конкурсу Армейских международных игр 2021 года «Тактический стрелок».

Разведчики ежедневно выполняют комплекс индивидуальных подготовительных упражнений, а также проходят дистанцию с выполнением стрельбы в одиночном порядке и в составе боевых двоек. Во время тренировки военнослужащие осуществляют стрельбу по мишеням из неудобных положений со сменой стрелкового оружия, выбирая при этом наиболее приоритетные цели, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие стреляют из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ, оснащенных вспомогательными креплениями для улучшения индивидуальной эргономики и управления оружием. Всего на занятиях в рамках подготовки к конкурсу принимает участие около 100 военнослужащих разведывательных подразделений ВВО.