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Защита неба в арктических широтах: под Мурманском прошли учения с участием ЗРПК «Панцирь»

Елена Сивонен
05:10 28.01.2021
Военнослужащие смогли успешно защитить охраняемые объекты от налета условного противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мурманской области на заснеженный полигон прибыли «Панцири» - зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые способны обнаруживать цели в радиусе 30 километров. Причем не важно с какой скоростью и на какой высоте летит ракета или самолет - «Панцири» увидят приближающегося противника и смогут уничтожить его.

Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона совершили марш в заданный район в условиях Арктики. Их задача - привести «Панцири» в полную боевую готовность, чтобы затем сразу приступить к уничтожению целей.

Главное в этой технике - локационная система: станции  обнаружения  и  сопровождения  целей, и оптико-электронный  комплекс, который позволяет работать ночью. Все вместе это создает непробиваемую защиту от  атак с земли и неба.

В этот раз мишенью стал вертолет Ка-29. Поднимая клубы снежной пыли, он летел на сверхнизкой высоте, но на максимальной скорости. А затем кружил, пытаясь запутать противника. Но комплекс не обманешь. Реагируя молниеносно, ему достаточно четырех секунд, чтобы «увидеть» цель.

«Панцирь-С» - одна из самых эффективных систем противовоздушной обороны. Она сразу приступила к прикрытию воздушного пространства от ударов авиации условного неприятеля в ходе его налета на охраняемый район.

Благодаря аппаратуре, оператор видит все в радиусе до 30 километров. Любой летательный аппарат автоматика сама распознает и классифицирует - по типу и параметрам полета.

«Учения у нас ежегодно проводятся - по итогам года и в начале нового учебного года. Они направлены, прежде всего, на обучение личного состава, связанное с освоением новой техники ПВО, организации взаимодействиями между всеми частями, соединениями и объединениями ВВС и ПВО», - объяснил командующий 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко.

В ходе маневров зенитчики следят за обстановкой в воздухе непрерывно. Ведь может поступить новая вводная. Например, открыть огонь по малоразмерным и низколетящим целям, имитирующим ударные беспилотники. И здесь принцип такой: увидел дрон - стреляй, ведь на счету каждая секунда. Когда речь идет о защите неба, шансов у противника быть не должно.

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