На российской базе Хмеймим в Сирии открыли памятник Александру Невскому

Российские военнослужащие на базе ВКС РФ Хмеймим в Сирии торжественно открыли памятник святому покровителю русского воинства князю Александру Невскому. Мероприятие было приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января.

«Сегодня мы отдаем дань памяти выдающемуся военачальнику, святому благоверному великому князю Александру Невскому. Примечательно и, видимо, неспроста этот день совпал с памятной датой в России - Днем снятия блокады Ленинграда. Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как прозорливый и мудрый политик. Он успешно противостоял попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой Орды, князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительное нашествие кочевников на русские земли и не поддаться на провокации папского престола», - заявил в ходе церемонии заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Военачальник при этом подчеркнул, что Александр Невский не должен оставаться в сознании современных военных лишь героем прошлого, некогда одолевшим шведских и немецких рыцарей. Курочкин считает, что образ князя как одного из основателей и защитников русской государственности, который проявил себя как на полях брани, так и в дипломатии, актуален и спустя восемь столетий.

Как, в свою очередь, заявил настоятель храма Пророка Илии, помощник командующего российской группировки войск в САР по работе с верующими военнослужащими протоиерей Михаил (Киселев), символичным является и то, что памятник Александру Невскому открывается в год, объявленный РПЦ годом почитания этого святого.

«Заслуга (Александра Невского - прим. ред.) перед государством, во-первых, очень большая. Во-вторых, он противостоял насилию католической церкви, принятию католической веры. Он принял схиму, вел духовную жизнь. В том числе поэтому почитается как святой», - объяснил священнослужитель.

Памятник работы скульптора Михаила Сердюкова был изготовлен в РФ и доставлен на базу Хмеймим, где его установили на гранитном постаменте рядом с православным храмом Пророка Илии. На площади, получившей имя Константина Рокоссовского, монумент святому соседствует с памятником маршала, который тоже создал Сердюков.