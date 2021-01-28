Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев РФ
Самолетом ВКС России в Баку был доставлен один человек, находившейся в плену, и пятеро пленных возвращены в Ереван.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Азербайджан и Армения при помощи российских миротворцев провели обмен пленными. Об этом сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
«Сегодня, в целях реализации трехстороннего заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, осуществлен очередной обмен пленными», - сообщил Рустам Мурадов.
Самолетом ВКС России в Баку был доставлен один человек, находившейся в плену, и пятеро пленных возвращены в Ереван.
Рустам Мурадов подчеркнул, что «российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения».