Азербайджан и Армения обменялись пленными при посредничестве миротворцев РФ

Азербайджан и Армения при помощи российских миротворцев провели обмен пленными. Об этом сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«Сегодня, в целях реализации трехстороннего заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, осуществлен очередной обмен пленными», - сообщил Рустам Мурадов.

Самолетом ВКС России в Баку был доставлен один человек, находившейся в плену, и пятеро пленных возвращены в Ереван.

Рустам Мурадов подчеркнул, что «российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения».