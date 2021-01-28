Эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море
По информации Минобороны РФ, за судном следят силы Черноморского флота.
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В Минобороны России сообщили, что эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море. Отмечается, что за ним следят силы Черноморского флота.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца, зашедшего в 19.00 в 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», - сказали в Центре.
Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что эскадренный миноносец направляется в Черное море, экипаж корабля будет участвовать в учениях.
При этом в диппредставительстве США отметили, что корабли и самолеты американских военно-морских сил регулярно действуют в Черном море с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО.