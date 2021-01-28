Армия Эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море Виктория Ивашечкина По информации Минобороны РФ, за судном следят силы Черноморского флота. © Фото: Official U.S. Navy Page flickr Читайте нас на: В Минобороны России сообщили, что эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море. Отмечается, что за ним следят силы Черноморского флота. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца, зашедшего в 19.00 в 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», - сказали в Центре. Ранее американское посольство в Киеве сообщило, что эскадренный миноносец направляется в Черное море, экипаж корабля будет участвовать в учениях. При этом в диппредставительстве США отметили, что корабли и самолеты американских военно-морских сил регулярно действуют в Черном море с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика