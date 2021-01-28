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Спецназ ЗВО оттачивает навыки парашютного десантирования в Тамбовской области

Тимур Шерзад
18:18 28.01.2021
Отрабатывается быстрая - в течение первой секунды - отцепка купола после приземления. Ее смысл в том, чтобы боец мог как можно быстрее вступать в бой на земле. 
Спецназ ЗВО оттачивает навыки парашютного десантирования в Тамбовской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подразделения спецназа ЗВО приступили к практическим парашютным прыжкам в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на этот год. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. 

Спецназовцы используют парашютно-десантные системы Д-6, Д-10 и Д-10П, а также управляемые парашютные системы «Мальва» и «Арбалет-2». В роли средства доставки военнослужащих на необходимую для прыжка высоту выступают самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ. Прыжки производятся с высоты в 800 метров - как днем, так и ночью. 

Выполняются элементы воздушно-десантной групповой подготовки. Группы спецназовцев приземляются в заранее заданных точках, после чего отрабатывают диверсионные действия в «неприятельском» тылу. 

Также производится отработка принудительного раскрытия парашюта на сверхмалых высотах, а также быстрая - в течение первой секунды - отцепка купола после приземления. Ее смысл в том, чтобы боец мог как можно быстрее вступать в бой на земле. 

Всего в ходе программы подготовки спецназа Западного военного округа планируется осуществить более 5 000 прыжков с последующим выполнением учебных задач на земле. 

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