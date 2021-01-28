Спецназ ЗВО оттачивает навыки парашютного десантирования в Тамбовской области

Подразделения спецназа ЗВО приступили к практическим парашютным прыжкам в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на этот год. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Спецназовцы используют парашютно-десантные системы Д-6, Д-10 и Д-10П, а также управляемые парашютные системы «Мальва» и «Арбалет-2». В роли средства доставки военнослужащих на необходимую для прыжка высоту выступают самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ. Прыжки производятся с высоты в 800 метров - как днем, так и ночью.

Выполняются элементы воздушно-десантной групповой подготовки. Группы спецназовцев приземляются в заранее заданных точках, после чего отрабатывают диверсионные действия в «неприятельском» тылу.

Также производится отработка принудительного раскрытия парашюта на сверхмалых высотах, а также быстрая - в течение первой секунды - отцепка купола после приземления. Ее смысл в том, чтобы боец мог как можно быстрее вступать в бой на земле.

Всего в ходе программы подготовки спецназа Западного военного округа планируется осуществить более 5 000 прыжков с последующим выполнением учебных задач на земле.