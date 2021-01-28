Марш, заряжание и сокрушительный удар: стартовало учение «Искандер-М» в Свердловской области

В Центральном военном округе началось учение с личным составом ракетного соединения.

В деле - оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». По программе учения, они должны совершить марш по снегам - в позиционный район. Там они перегрузят ракеты с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки.

После этого военнослужащие произведут электронные пуски, потренировавшись в нанесении ударов по условному противнику. Помимо этого, будет уделено внимание аспектам поддержания связи на марше, а также маскировка оперативно-тактических ракетных комплексов.