На Камчатке летчики ТОФ отработали нештатные ситуации на тренажерах

На Камчатке в отдельном смешанном авиационном полку войск и сил на северо-востоке России прошла тренировка. Во время нее на учебных тренажерах имитировались полеты, а также разыгрывались нештатные ситуации, например, произошедшая на борту авария.

Задача летчиков - оперативно реагировать на ЧП и отработать свои действия в подобных случаях, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Такие тренировки проводятся регулярно с целью совершенствования навыков личным составом истребительной, противолодочной и вертолетной эскадрилий авиаполка.