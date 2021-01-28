В Карачаево-Черкесии идут соревнования по горному троеборью, победителей ждет всероссийский этап конкурса АрМИ «Саянский марш»

Первый раз в горном мотострелковом соединении ЮВО проводятся соревнования на зимний Кубок округа по горному троеборью. Команда победителей отправится на всероссийский этап конкурса Армейских международных игр «Саянский марш». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Соревнования проходят на полуторакилометровой высоте. В деле - 13 команд разведывательных подразделений округа из Ставрополья, Кубани, Крыма, Волгоградской и Ростовской областей, а также республик Северного Кавказа. В каждой команде - три человека.

Троеборье состоит из номинаций «Гонка дозоров с метанием гранаты», «Ледолазание», «Лыжная гонка по пересеченной местности».

На трассах есть участки пересеченной местности, покрытой снегом. Военнослужащим предстоит преодолеть ее с использованием ски-альпинистского снаряжения и пешком. Также их ждет участок с 60- и 90-градусными препятствиями, справиться с которыми поможет жумар. И, наконец, участок с ледяным покровом. Первый раз в рамках таких состязаний пройдет ночная лыжная гонка с преследованием.

Победителей мы узнаем 30 января 2021 года - именно тогда завершатся соревнования.