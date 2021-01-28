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В Карачаево-Черкесии идут соревнования по горному троеборью, победителей ждет всероссийский этап конкурса АрМИ «Саянский марш»

Тимур Шерзад
11:32 28.01.2021
Победителей мы узнаем 30 января 2021 года - именно тогда и завершатся соревнования. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый раз в горном мотострелковом соединении ЮВО проводятся соревнования на зимний Кубок округа по горному троеборью. Команда победителей отправится на всероссийский этап конкурса Армейских международных игр «Саянский марш». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. 

Соревнования проходят на полуторакилометровой высоте. В деле - 13 команд разведывательных подразделений округа из Ставрополья, Кубани, Крыма, Волгоградской и Ростовской областей, а также республик Северного Кавказа. В каждой команде - три человека. 

Троеборье состоит из номинаций «Гонка дозоров с метанием гранаты», «Ледолазание», «Лыжная гонка по пересеченной местности».

На трассах есть участки пересеченной местности, покрытой снегом. Военнослужащим предстоит преодолеть ее с использованием ски-альпинистского снаряжения и пешком. Также их ждет участок с 60- и 90-градусными препятствиями, справиться с которыми поможет жумар. И, наконец, участок с ледяным покровом. Первый раз в рамках таких состязаний пройдет ночная лыжная гонка с преследованием. 

Победителей мы узнаем 30 января 2021 года - именно тогда завершатся соревнования. 

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