В сложных метеоусловиях: экипажи Ил-76 и Ан-26 отработали технику пилотирования в Тверской и Ивановской областях

Летчики военно-транспортной авиации отработали полеты на самолетах Ил-76 и Ан-26 в сложных метеоусловиях в Тверской и Ивановской областях.

Основной задачей экипажей стала тренировка захода на посадку по приборам, а также прохода над взлетно-посадочной полосой на малой высоте в условиях низкой и плотной облачности.

Кроме того, во время полетов транспортники десантировали личный состав и технику почти при нулевой видимости. Всего в полетах было задействовано более десяти единиц авиационной техники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

