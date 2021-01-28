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В сложных метеоусловиях: экипажи Ил-76 и Ан-26 отработали технику пилотирования в Тверской и Ивановской областях

Андрей Аркадьев
10:34 28.01.2021
Всего в полетах было задействовано более десяти единиц авиационной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Летчики военно-транспортной авиации отработали полеты на самолетах Ил-76 и Ан-26 в сложных метеоусловиях в Тверской и Ивановской областях.

Основной задачей экипажей стала тренировка захода на посадку по приборам, а также прохода над взлетно-посадочной полосой на малой высоте в условиях низкой и плотной облачности.

Кроме того, во время полетов транспортники десантировали личный состав  и технику почти при нулевой видимости. Всего в полетах было задействовано более десяти единиц авиационной техники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.
 

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