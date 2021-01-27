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Разведка и определение угрозы: уникальные кадры масштабных учений в Крыму, снятые с борта самолета

Виктория Косогляденко
07:25 27.01.2021
На побережье полуострова расчеты комплекса «Бал» отрабатывали удары по надводной цели условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Крыму стартовали масштабные учения Черноморского флота. На побережье полуострова вышли расчеты ракетного комплекса «Бал». По сценарию маневров, военнослужащие должны найти и уничтожить корабль условного противника. Одна из ключевых задач учений - разведка и определение типа угрозы.

В это же время с военного аэродрома в небо поднялись экипажи самолетов Су-24М и Су-30СМ 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка. Им поставлена задача - наблюдение за эсминцем в нейтральных водах.

Телеканал «Звезда» установил камеры на корпусе самолета. Она зафиксировала отрыв от земли, набор высоты, далее по курсу - море и облака. За полчаса экипажи удаляются на 150 километров от берега.

Все системы самолета работают исправно. Приборы обнаруживают в нейтральных водах цель. Распознают ее как «чужую». Это эсминец Donald Cook, с портом приписки на испанской базе ВМС США. Корабль вооружен грозными «Томагавками», но ведет себя в Черном море скромно.

«Группа кораблей наблюдала нас. На экранах изображение было, что они нас брали на сопровождение. Выполнили маневры на подходе и на отходе. Выполнили маневры, чтобы сорвать это сопровождение. Поэтому наши действия были эффективны против обнаружения ПВО кораблей», - рассказал штурман.

Для наших экипажей данный полет плановый. Они выполняли задание по программе боевой подготовки и чтобы убедиться, что натовские моряки не нарушают границы.

Весь день на рулежках аэродрома оживленный трафик. У самолетов под крылом - противокорабельные сверхзвуковые ракеты. Задача для экипажей - разведка.

На берегу расчеты комплекса «Бал» отрабатывают удары по надводной цели вне зависимости от дальности их расположения. Для этих систем в Черном море нет недоступных мест. А в связке с авиацией они действуют еще эффективнее.

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