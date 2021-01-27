Мобильные расчеты ЦВО продолжают дезинфекцию объектов инфраструктуры в Поволжье

Мобильные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) продолжают дезинфицировать объекты инфраструктуры в регионах Поволжья.

Накануне специалисты радиационной, химической и биологической защиты из Самарской области дезинфицировали административные помещения, учебные аудитории, места проживания и питания Казанского высшего танкового училища. Всего было обработано 14 900 квадратных метров. Также продолжается обработка военных комиссариатов городов и районов, пансионатов и домов-интернатов.

В ходе работ военнослужащие применяют комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1. Дезинфекция проводится для недопущения распространения коронавирусной инфекции.