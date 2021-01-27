Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили освобождавшего Ленинград ветерана

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поздравили ветерана-блокадника Олега Дмитриевича Соболева с 77-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

Представители базы вместе с юнармейцами из школы №6 Минобороны РФ навестили фронтовика и со словами благодарности от всего личного состава мотострелкового соединения вручили цветы, а военный оркестр под окнами устроил персональный музыкальный концерт, исполнив любимые композиции ветерана: «День победы», «Смуглянка» и «Прощание славянки».

Также перед домом, где проживает 96-летний ветеран, российские военнослужащие под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем. По состоянию здоровья фронтовик лично не участвует в праздничных мероприятиях, поэтому командованием российского соединения было принято решение о поздравлении его по месту жительства.

Свой первый бой Олег Соболев принял в возрасте 17 лет в составе 78-го истребительного батальона под Стрельной, в семи километрах от Петергофа, а уже через год был переведен в 50-ю бригаду морской пехоты, где провел свою основную службу, защищая блокадный Ленинград.

Годы кровопролитной войны он вспоминает с большой печалью, но именно они показали всю мужественность, храбрость и патриотический дух молодых фронтовиков. Несмотря на эти события Олегу Соболеву все же было суждено дойти до Берлина и Праги и вернуться домой с Победой. За свою служебно-боевую деятельность ветеран был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалями за оборону Ленинграда, за освобождение Праги, за Победу над Германией, нагрудным знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма».