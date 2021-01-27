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Военные полицейские РФ сопроводили колонну из сотен автомобилей в провинции Хасеке

Алексей Алексеев
03:54 27.01.2021
Благодаря российским военным, жители провинции смогли вывезти на продажу сельскохозяйственную продукцию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные полицейские сопроводили колонну из 262 гражданских автомобилей по участку трассы М4 в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. В данном регионе наблюдается активность незаконных вооруженных формирований и такое содействие военнослужащих РФ позволило местным жителям, занимающимся сельским хозяйством, вывезти на продажу свой урожай.

«С 25 мая прошлого года возобновлено сопровождение российскими военными полицейскими гражданского населения по трассе М4. Очень много желающих проехать по трассе от населенного пункта Айн-Иса до населенного пункта Телль-Тамер. Для обеспечения безопасного сопровождения гражданского населения привлекаются вновь прибывшие военнослужащие военной полиции», - объяснил командир подразделения военной полиции капитан Артем Туковский.

Провинция Хасеке до войны была известна как центр добычи нефти в САР. В настоящий момент нефтяные скважины законсервированы, а местные жители зарабатывают на жизнь сельскохозяйственной деятельностью. Чтобы реализовать урожай, его приходится вывозить в соседние провинции, где на такую продукцию есть спрос.

До прибытия в Хасеке российских военнослужащих фермеры опасались выезжать на трассу М4 из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков. Мирным жителям приходилось пользоваться небольшими проселочными дорогами, что почти втрое увеличивало путь от Айн-Исы до Телль-Тамера.

Военнослужащие РФ сформировали колонну из гражданских машин: грузовиков с зерном и товарами первой необходимости, а также легковых автомобилей местных жителей. Их сопровождали два бронетранспортера БТР-80 в голове и хвосте колонны и несколько бронеавтомобилей «Тигр», которые двигались среди гражданского транспорта. С воздуха колонну сопровождали вертолеты армейской авиации ВКС России. В течение двух часов автомобили без каких-либо происшествий добрались до места назначения.

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