Преподаватели академии РВСН привились от COVID-19

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. В Военной академии РВСН имени Петра Великого вакцинируется профессорско-преподавательский состав.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела. При проведении вакцинации и введении первого компонента вакцины случаев осложнений или непереносимости прививки не было. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжелые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки.