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Минометы «Сани» и беспилотная авиация: под Самарой прошли учения артиллеристов ЦВО

Роман Захаров
23:21 27.01.2021
Расчеты минометов «Сани» выполняли боевые стрельбы осколочно-фугасными снарядами по целям на расстояниях от 800 до 1300 метров.
Минометы «Сани» и беспилотная авиация: под Самарой прошли учения артиллеристов ЦВО
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) из 122-мм минометов «Сани» уничтожили долговременные огневые точки (ДОТ) условного противника в Самарской области.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. Расчеты минометов «Сани» выполняли боевые стрельбы осколочно-фугасными снарядами по целям на расстояниях от 800 до 1300 метров. На выполнение нормативов по стрельбе отводилось по две минуты. Всего в практических действиях участвовали более 50 расчетов. Военнослужащие выполнили нормативы по совершению марша, подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей, корректировке огня, организации связи между расчетами. За точное попадание и хорошие временные показатели расчеты получали баллы, которые в конце суммировались.

Для отработки совместных действий и выработки слаживания подразделений к практическим действиям также привлекались расчеты беспилотных летательных аппаратов и мотострелковые подразделения. Всего в них участвовали свыше 700 военнослужащих.

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