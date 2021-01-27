Минобороны России планирует построить в Дагестане около 60 социальных объектов

Военные строители к 1 сентября планируют возвести в Дагестане 59 социальных объектов. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов на совещании с участием врио главы Дагестана Сергея Меликова.

«Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является реализация национального проекта "Демография" и государственной программы "Развитие образования", в рамках которых силами Военно-строительного комплекса Минобороны России возводятся 73 объекта социального назначения», - отметил он.

Замминистра уточнил, что к началу учебного года в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в 23 районах республики, включая отдаленные и высокогорные районы, планируется построить 59 объектов. Из них - 13 школ на 6 882 учащихся, 46 дошкольных учреждений на 7 750 воспитанников, 35 из которых рассчитаны в том числе на малышей от полутора до трех лет.

Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны России завершили строительство 20 детских садов и школ в Дагестане в рамках федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография», учрежденной президентом РФ.

На днях стало известно, что водозабор в Крыму будет готов до конца февраля 2021 года. Его возведение проходит в рамках строительства второго этапа инфраструктуры обеспечения пресной водой Севастополя, проводимого Военно-строительным комплексом Министерства обороны России. Водозабор возводится на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом. Когда объект будет введен в эксплуатацию, Севастополь получит еще 50 000 кубометров пресной воды в сутки.