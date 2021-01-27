Путин поручил Минобороны РФ провести переговоры с Южной Осетией по надбавкам для военных
Также планируется рассмотреть порядок установления ежемесячной надбавки к пенсии для лиц, уволенных с военной службы.
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Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с правительством Южной Осетии по надбавкам для контрактников за выслугу лет.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также документ предписывает рассмотреть порядок установления ежемесячной надбавки к пенсии для лиц, уволенных с военной службы.
Напомним, отдельные подразделения армии Южной Осетии входят в состав Вооруженных сил России. Соглашение об этом подписано четыре года назад.