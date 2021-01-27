Прорваться на АрМИ: артиллеристы Каспийской флотилии готовятся к конкурсам международных игр

На полигоне Аданак в Дагестане артиллеристы Каспийской флотилии готовятся к конкурсу «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 120-мм минометов комплексов 2С12 "Сани" выполнили практические стрельбы штатным снарядом с закрытых огневых позиций, выпустив по целям около 300 артиллерийских снарядов и мин», - говорится в сообщении.

В ходе тренировки артиллеристы уничтожили мишени, имитирующие боевую технику и огневые средства условного противника. Стрельба велась на расстоянии от трех до 12 километров.

Также отрабатывалась организация связи и взаимодействие артиллерии с общевойсковыми подразделениями и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В учениях было задействовано около 250 артиллеристов и порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

Минометный комплекс 2С12А «Сани» предназначен для уничтожения (подавления) навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны.

Благодаря значительной мощности мины, достаточной скорострельности, маневренности, дальности и кучности боя модернизированный 120-мм минометный комплекс 2С12А способен эффективно и своевременно выполнять различные задачи при ведении боевых действий.