Офицеры и адмиралы Главного командования ВМФ приняли участие в возложении венков в Петербурге в честь 77-летия снятия блокады

Офицеры и адмиралы Главного командования ВМФ РФ и подразделений ВМФ, дислоцированных в Петербурге, члены Военного совета ВМФ России, а также ветераны Военно-морского флота приняли участие в возложении венков в Петербурге в честь 77-летия полного снятия блокады. Церемония прошла на Пискаревском мемориальном кладбище.

Согласно указанию главкома Военно-морского флота адмирала Николая Евменова, принявшая участие в торжественно-траурной церемонии группа Главного командования ВМФ была возглавлена начальником Главного штаба флота адмиралом Александром Витко.

Военные моряки принимали участие в мероприятиях по всему Петербургу - всего на 15 мемориальных площадках города.

В их число входили мемориалы «Дорога жизни», «Красная слобода», «Невский пятачок», «Дудергофские высоты», «Передний край обороны советских войск 1941-1945», Памятник катерным тральщикам, площадка «Ораниенбаумский плацларм», стела «Город воинской славы» в соседнем Кронштадте и другие.

В честь 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда прогремел полуденный выстрел из Петропавловской крепости. Ростральные колонны Петербурга осветили зажженные факелы. А в девять часов вечера в городе состоится праздничный салют.

Сегодня в Санкт-Петербурге живет около 69 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».