«Колесо» учения: российские военнослужащие в Абхазии приступили к боевой подготовке по модульной системе

Российские военнослужащие в Абхазии приступили к боевой подготовке по модульной системе «Колесо». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Эта система заключается в том, что обучение подразделений разделено на потоки. Теория осваивается в учебных классах, тренажерах и на территории приказарменной учебной базы. После этого подразделение применяет полученные знания и навыки на полигоне.

При этом как минимум половину «полигонного» времени должны занимать огневая подготовка и вождение боевых машин в ночных условиях.

Для подготовки используются полигоны Цабал и Нагвалоу. Каждую неделю на их территории тренируются более тысячи военнослужащих, две сотни единиц вооружения и техники. В число последней, помимо прочих образцов, входят танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, а также беспилотники.