За три километра по мчащейся машине: танкисты ЮВО провели стрельбы в Ставрополье

Танкисты ЮВО на полигоне Николо-Александровский в Ставрополье впервые провели стрельбы по мчащейся со скоростью 50 километров в час мишени «бронеавтомобиль». Стрельбы производились на дистанции до трех километров. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Использующие вооружение танка Т-72Б3М выполнили в рамках одного заезда весь комплекс тактико-огневых упражнений. Им пришлось применить все виды вооружения своих танков, причем всеми возможными способами. Танки стреляли с места, с ходу, вели огонь с короткими установками, из укрытий, а также с маневром на запасную позицию в ночных условиях.

Условия, максимально приближенные к боевым, создавались танкистам при помощи учебных мин и дымов. Эти заезды и стрельбы стали первым контрольным этапом боевой подготовки для молодых танкистов. Всего за зимний период обучения им предстоит 10 тактических учений, 15 боевых стрельб и 50 огневых тренировок - все это с практической стрельбой из танкового вооружения.

Всего на обучение танкистов зимой будет потрачено около десяти тысяч различных танковых боеприпасов и четыре тысячи литров горюче-смазочных материалов. К маневрам привлечено более 100 военнослужащих и 30 единиц техники танкового подразделения Южного военного округа в Ставропольском крае.