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Точно в цель: снайперы отработали стрельбу из неудобных положений в Ростовской области

Андрей Аркадьев
12:05 27.01.2021
Занятия продлятся в течение недели, всего в них задействовано более 50 снайперов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На полигоне Кадамовский в Ростовской области снайперы  впервые применили способ ведения прицельного огня из подвижных огневых позиций. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Тренировки проводятся из кузовов грузовых автомобилей, что готовит снайперов к действиям в различных ситуациях, когда вести огонь необходимо из самых неудобных положений.

Военнослужащие поразили цели, имитирующие водителей бронетехники и командный состав условного противника, из снайперских винтовок Драгунова СВД-М и крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК «Корд» калибра 12,7-мм в условиях одиночной работы, пары или группы пар.

«В составе отдельных разведывательных групп на полевых занятиях снайперы отработали задачи по скрытому передвижению и маскировке с использованием табельных и подручных средств. Особое внимание уделялось применению тепловизионного прицела, выбору и оборудованию позиций, разведке целей и определению дальности до них», - говорится в сообщении.

Также военнослужащие вели прицельный огонь из закрытых и подвижных позиций на дистанциях от 500 до 1300 метров. Тренировки проходили как днем, так и ночью, в том числе на сложном рельефе, при любых погодных условиях.

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