Мобильный госпиталь ЮВО в Абхазии оказал помощь почти трем тысячам местных жителей

Медики ЮВО продолжают работу в Абхазии - пациенты принимаются в мобильном многопрофильном госпитале для больных коронавирусом в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Госпиталь Минобороны России развернут в Абхазии по просьбе местных властей 20 октября 2020 года. С тех пор было принято на стационарное лечение 450 человек. 2 914 местных жителей получили амбулаторно-консультативную помощь. Сегодня в стационаре госпиталя лежат более полусотни пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

При этом больные с коронавирусом продолжают поступать в госпиталь. Их кладут туда на основе решения местных участковых врачей.

Помимо вышеперечисленного, в госпитале занимаются и ПЦР-диагностикой анализов, собранных в республиканских лечебных учреждениях. На данный момент российские военные медики успели провести 4 891 тест.