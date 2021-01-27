Военнослужащие из РФ готовятся к работе в российско-турецком центре по контролю за прекращением огня в Карабахе

В Нагорном Карабахе военнослужащие из РФ готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня. Он будет развернут в соответствие с Меморандумом, подписанным 11 ноября главами оборонных ведомств двух стран, на территории Азербайджана.

Как соблюдается перемирие, будут следить в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Личный состав и штаб Совместного Центра формируется на паритетной основе от российской и турецкой сторон.

Ранее сообщалось, что специалисты российского контингента миротворческих сил в ходе работы по разминированию в Нагорном Карабахе очистили от взрывоопасных предметов более 711 гектаров территории, сообщили в Минобороны России.