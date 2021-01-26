Российские Ту-142М3 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

Во вторник, 26 января, пара дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей.

В общей сложности самолеты находились в воздухе более 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров.

Летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью, а также пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Самолеты Ту-142М3 сопровождали в ближней зоне высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Плановый полет над Беринговым и Чукотским морями проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.