Российские Ту-142М3 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Самолеты находились в воздухе более 11 часов и преодолели более 8 тысяч километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Во вторник, 26 января, пара дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей.
В общей сложности самолеты находились в воздухе более 11 часов. За это время они преодолели более 8 тысяч километров.
Летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью, а также пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Самолеты Ту-142М3 сопровождали в ближней зоне высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Плановый полет над Беринговым и Чукотским морями проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.