Рулежка и применение вооружения: кадры первых занятий летчиков ЦВО на новейшем тренажере Су-34
Комплекс полностью повторяет кабину самолета с приборным окружением и системами управления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЦВО
Молодые летчики Центрального военного округа провели первые занятия на новейшем тренажере истребителя Су-34. Комплекс полностью повторяет кабину самолета с приборным окружением и системами управления. Это позволяет экипажам погрузиться в процесс полета во время всех этапов - от рулежки до применения вооружения.
Виртуальные полеты на земле прошли на базе тренажерного комплекса в филиале авиационного училища штурманов в Челябинске.
После подготовки на компьютерном тренажере летчики приступили к реальным учебно-тренировочным полетам на истребителях-бомбардировщиках Су-34.