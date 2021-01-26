Рулежка и применение вооружения: кадры первых занятий летчиков ЦВО на новейшем тренажере Су-34

Молодые летчики Центрального военного округа провели первые занятия на новейшем тренажере истребителя Су-34. Комплекс полностью повторяет кабину самолета с приборным окружением и системами управления. Это позволяет экипажам погрузиться в процесс полета во время всех этапов - от рулежки до применения вооружения.

Виртуальные полеты на земле прошли на базе тренажерного комплекса в филиале авиационного училища штурманов в Челябинске.

После подготовки на компьютерном тренажере летчики приступили к реальным учебно-тренировочным полетам на истребителях-бомбардировщиках Су-34.