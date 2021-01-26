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Полный разгром «противника»: под Волгоградом прошли учения ВДВ

Роман Захаров
05:00 26.01.2021
В маневрах было задействовано более 500 человек личного состава и 40 единиц боевой и специальной техники. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Камышинский в Даниловском районе Волгоградской области завершились тактические учения с подразделениями Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

Во время практической части маневров десантники, совершив рейд на штатной технике в тылу условного неприятеля, заняли выгодный рубеж, параллельно отразив нападение диверсионно-разведывательных групп, воздушного «противника» и, уничтожив вновь выявленные объекты, разгромили его и заняли выгодные рубежи, удерживая их до подхода основных сил соединения.

В ходе отработки практической части учений был проведен этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2КА-У, танков Т-72Б3, гранатометов, снайперского вооружения и стрелкового оружия, в том числе из новейших автоматов АК-12, которые поступили на вооружение соединения в 2020 году.

Продемонстрировав высокую боевую выучку и профессионализм, десантники успешно справились со всеми поставленными задачами.

Всего в маневрах было задействовано свыше 500 человек личного состава и 40 единиц боевой и специальной техники. 

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