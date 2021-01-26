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МРК «Грайворон» примут в состав Черноморского флота

Ян Брацкий
10:33 26.01.2021
Проведение торжественных мероприятий запланировано на 30 января.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», построенный для Черноморского флота, зашел в Севастополь для участия в церемонии подъема Андреевского флага и приема в корабельный состав флота. Проведение торжественных мероприятий запланировано на 30 января.

Церемония подъема Военно-Морского Флага и включения новой единицы в состав флота пройдет под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, с участием приглашенных лиц из администрации Севастополя, ветеранов и гостей мероприятия.

МРК «Грайворон» является девятым кораблем модернизированной серии «Буян-М». Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта «Буян-М» - охрана и защита экономической зоны государства.

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