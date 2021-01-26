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Джеффа Монсона посвятили в «Юнармию»

Роман Захаров
21:30 26.01.2021
Торжественная церемония прошла в Уфе, где знаменитый спортсмен открыл спортивную школу по джиу-джитсу и грэпплингу.
© Видео: Пресс-служба движения "Юнармия" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Юнармейцы Республики Башкортостан посвятили в ряды Движения  Джеффа Монсона. Многократному чемпиону мира по грэпплингу, бразильскому джиу-джитсу и боям без правил ребята вручили значок юнармейца, а также презенты в виде шапки, шарфа и флисовой кофты с фирменным логотипом. Посвящение состоялось в Уфе, в день рождения известного спортсмена.

«Стальных мускулов гора – а в глазах лишь доброта. Радует любой турнир – это Монсон, наш Батыр» - отметил один из юнармейцев, моментально растопив сердце «Снеговика» (прозвище Джеффа Монсона). 

Церемонию не случайно провели в столице Башкирии. Именно здесь Монсон открыл спортивную школу по джиу-джитсу и грэпплингу, где будет сам вести тренировки. Первое занятие состоялось непосредственно в день 50-летнего юбилея именитого наставника. По словам юнармейца Станислава Романченко, он и мечтать не мог, чтобы боец мирового уровня делился с ним секретами чемпионства. Но для «Юнармии» нет ничего невозможного. И подросток, в очередной раз, в этом убедился. 

«Мастер-класс – был очень насыщенным. Джефф Монсон показал свои фирменные приемы и рассказал, как одолеть соперника в бою. Не зря же говорят, что мысли материализуются. Мы гордимся тем, что теперь у нас есть такой учитель. Не подведем его…»  - поделился впечатлениями юнармеец.

Джефф Монсон высоко оценил уровень подготовки юных спортсменов. Результат закономерен: грепплингисты Башкортостана входят в пятерку  лучших в стране. 

«Наш регион славится своими чемпионами. В этом году в Уфе пройдет Первенство мира по спортивной борьбе. С таким наставником, как Джефф Монсон, юнармейцы завоюют все призовые места на турнире. А самое главное – ребята поверят в себя и в свои силы» - отметил начальник регионального штаба движения «Юнармия» по Республике Башкортостан Арсен Зинатуллин. 

Готовить чемпионов Джефф Монсон планирует лично. Помогать ему будет команда тренеров, которую он тоже соберет сам. В перспективе школы Монсона появятся и в других городах республики.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Благодаря поддержке региональных властей в Башкортостане активно развивается спортивная борьба. А юнармейцы своими успехами, победами и наградами вносят весомый вклад в копилку достижений региона. Тем самым мотивируя сверстников  выбирать спорт. Ведь именно занятия спортом, а я знаю, о чем говорю, не только дисциплинируют, мотивируют, закаливают силу духа и воли, но и ведут к успеху в других областях», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Язык спорта – универсален. Но Джефф Монсон предпочел обратиться к собравшимся на языке Сергея Есенина. Портрет великого русского поэта украшал футболку, которую почетный гость выбрал для торжества. Спортсмен поблагодарил всех за поддержку и попросил не судить его строго за неидеальное произношение.

«Каждый человек одарен. Какие бы данные не были у вас, всегда можно достичь хороших результатов. Мои учителя убедили меня в этом.  Поэтому я пришел сюда, чтобы делиться знаниями и опытом. Ярким примером того, как спорт объединяет людей, стали для меня соревнования, проходившие несколько лет назад,  где борцы из разных стран мира поддерживали друг друга» - подчеркнул Монсон.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В планах прославленного тренера не только поддержка начинающих спортсменов, но и создание профессиональной команды, которая будет представлять Россию на международных соревнованиях.

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