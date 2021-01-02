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Более 80 ракетных пусков были обнаружены бойцами космических войск в 2020 году

Ян Брацкий
06:21 02.01.2021
Годом ранее были зафиксированы 70 ракетных пусков.
Более 80 ракетных пусков были обнаружены бойцами космических войск в 2020 году
© Фото: pixabay

Военнослужащие российских космических войск обнаружили более 80 пусков баллистических и космических ракет в ушедшем 2020 году.

«В рамках несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - говорится в сообщении военного ведомства.

Национальная система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: космического и наземного. Основная задача системы ПРН - обнаружение и сопровождение возможных баллистических ракет. Система постоянно модернизируется.

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