Армия Более 80 ракетных пусков были обнаружены бойцами космических войск в 2020 году Ян Брацкий Годом ранее были зафиксированы 70 ракетных пусков. © Фото: pixabay Военнослужащие российских космических войск обнаружили более 80 пусков баллистических и космических ракет в ушедшем 2020 году. «В рамках несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», - говорится в сообщении военного ведомства. Национальная система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: космического и наземного. Основная задача системы ПРН - обнаружение и сопровождение возможных баллистических ракет. Система постоянно модернизируется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика