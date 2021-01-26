Шесть лет в изгнании: сирийские бедуины возвращаются в поселок Эйб

Сирийское бедуинское племя Таккан вернулось в свои дома после многолетних скитаний по стране. На то, чтобы собрать все свое имущество у Аиды и ее 10 детей ушло не больше получаса. Добра большая семья так и не нажила.

«Во время войны многие мужчины погибли. Кого-то убили, кто-то подорвался на мине. Содержать семью сложно. Из домашнего хозяйства у нас только - одна корова», - рассказала Аида.

Шесть лет назад бедуинское племя Таккан покинуло свои дома в провинции Дераа, спасаясь от наступления боевиков. Теперь им никто не угрожает.

«Спасибо, русские, все хорошо, мы наконец-то возвращаемся», - сказал один из бедуинов.

Чтобы этот большой переезд бедуинов в поселок Эйб стал возможным, пришлось проводить переговоры между общиной и сирийскими властями. Гарантом соглашений выступил российский Центр по примирению враждующих сторон.

«Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, совместно с сирийским правительством продолжает работу по возвращению беженцев в район их довоенного проживания. Сегодня на свою исконную землю вернулись почти 50 семей, этого момента они ждали шесть лет», - заявил представитель отдела ЦПВС Олег Иванов.

Вернувшись, люди с трудом узнают свой поселок. Эйб несколько раз переходил из рук в руки. Во время боев дома сильно пострадали.

«Трудновато будет, надо дом отремонтировать, но школа есть, дети могут учиться, с остальным справимся», - уверен житель поселка Эйб Халед.

Сейчас бедуинам предстоит много работы, чтобы заново обжиться в родном поселке. Но власти Сирии уже провели электричество и водопровод. Даже такие минимальные условия гораздо лучше жизни в палатках во время изгнания.