Около 1,2 тысячи членов семей военнослужащих общевойсковой армии ЗВО сделали прививки от COVID-19

Около 1,2 тысячи членов семей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа сделали прививки от коронавируса российской антиковидной вакциной Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

Вакцинация проходила в Воронежской, Курской, Белгородской и Смоленской областях, сообщает пресс-служба округа.

Прививка ставится исключительно добровольно и только с письменного согласия желающих. Вакцина двухкомпонентная, вначале вводится один компонент, а спустя три недели - второй. Перед началом процедуры члены семей военнослужащих проходят медицинский осмотр, им измеряют температуру.

Всего в ЗВО доставлено более 32 000 вакцин. Свыше 3 000 военнослужащих уже привито вторым компонентом.