Прибрежный «Бал»: береговой ракетный комплекс «уничтожил» корабль в Черном море

Береговой ракетный комплекс «Бал» ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота «уничтожил» сторожевой корабль противника в Черном море.

В ходе прошедшего учения береговые ракетные комплексы «Бал», находящиеся в Крыму, прошли маршем до позиционного района, после чего заступили на боевое дежурство.

Затем расчетами комплекса была обнаружена надводная цель. Ее идентифицировали как надводный корабль, принадлежащий условному противнику. Цель, в роли которой выступал сторожевой корабль «Пытливый», была взята на сопровождение.

Получив команду, расчеты привели «Бал» к бою, после чего были отработаны действия по нанесению ракетного удара по цели. Удар был нанесен посредством электронных пусков. Надводную цель условно уничтожили.