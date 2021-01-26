Армия Бывшего главкома ВМФ России адмирала Громова похоронили на кладбище в Мытищах Андрей Аркадьев Проводить адмирала в последний путь приехали ветераны флота, действующие военнослужащие, а также главком ВМФ Николай Евменов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Подмосковье простились с первым главнокомандующим Военно-морским флотом России Феликсом Громовым. Церемония состоялась на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. «Военная карьера привела его на самый высший пост главнокомандующего Военно-морским флотом, я бы сказал, в самые трудные годы. Все менялось. Менялось мировоззрение, была новая страна. Надо было сохранить флот. И Феликс Николаевич с этой задачей справился. Хороший флотский товарищ. Учитель», - отметил Евменов. Громов командовал ВМФ с 1992 по 1997 год, входил в службу генеральных инспекторов Минобороны. Адмиралу было 83 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика