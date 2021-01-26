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Бывшего главкома ВМФ России адмирала Громова похоронили на кладбище в Мытищах

Андрей Аркадьев
17:06 26.01.2021
Проводить адмирала в последний путь приехали ветераны флота, действующие военнослужащие, а также главком ВМФ Николай Евменов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковье простились с первым главнокомандующим Военно-морским флотом России Феликсом Громовым. Церемония состоялась на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

«Военная карьера привела его на самый высший пост главнокомандующего Военно-морским флотом, я бы сказал, в самые трудные годы. Все менялось. Менялось мировоззрение, была новая страна. Надо было сохранить флот. И Феликс Николаевич с этой задачей справился. Хороший флотский товарищ. Учитель», - отметил Евменов.

Громов командовал ВМФ с 1992 по 1997 год, входил в службу генеральных инспекторов Минобороны. Адмиралу было 83 года.

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