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Российские миротворцы очистили от мин, бомб и снарядов 711 гектаров территории в Карабахе

Андрей Аркадьев
15:45 26.01.2021
Российские саперы обезвредили более 23 тысяч взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специалисты российского контингента миротворческих сил в ходе работы по разминированию в Нагорном Карабахе очистили от взрывоопасных предметов более 711 гектаров территории, сообщили в Минобороны России.

«На сегодняшний день проверено 901 здание, в том числе 27 социально значимых, более 230 километров дорог, очищено более 711 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов», - сказал на брифинге представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин.

При содействии российских миротворцев в регион вернулись 51 216 человек, добавил он.

«Обеспечено безопасное прохождение десяти автомобильных колонн ВС Азербайджана в зоне ответственности миротворческого контингента», - сказал полковник.

Перепелкин добавил, что 24 января российские миротворцы сопроводили 30 армянских паломников в монастырь Дадиванк и обратно.

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