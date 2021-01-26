Армия Гранатометчики уничтожили технику «противника» в подмосковном Алабино: кадры учений Андрей Аркадьев Стрельба из ручных противотанковых гранатометов велась на расстоянии более 300 метров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На полигоне Алабино в Подмосковье прошли первые стрельбы молодых гранатометчиков Таманской дивизии. Военнослужащие учились поражать бронированную технику условного противника. Стрельба из ручных противотанковых гранатометов велась на расстоянии более 300 метров. Кроме этого военнослужащие получили теорию по сборке и разборке оружия, после чего каждый сдал зачет на время. В занятиях по боевой стрельбе приняли участие порядка 120 гранатометчиков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика